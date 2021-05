Steirischer Arzt wollte Franz Ferdinand retten

Graf Harrach, der zum Schutz auf dem Trittbrett des Wagens steht, dreht sich um, packt den Thronfolger Kaiser Franz Josephs I. an der Schulter und ruft: „Majestät, was ist Euch?“ „Es ist nichts“, erwidert Franz Ferdinand, bevor er das Bewusstsein verliert. Darauf stirbt seine Sophie neben ihm im Auto, sie war in kürzester Zeit innerlich an den schweren Verletzungen im Unterleib verblutet. Erzherzog verblutete noch im WagenZehn Minuten später haucht auch der 51-jährige Habsburger, der in Graz geboren wurde, sein Leben aus. Es ist der 28. Juni 1914.