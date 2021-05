Stöger schäumt nach Umfaller: „Das kotzt mich an“

Baumgartner zufrieden

Trainer Gerald Baumgartner war mit seinem Team dennoch zufrieden. „Ich nehme viele positive Sachen in die Relegation mit“, so der Coach. Das Spiel gegen Hartberg sei ein Spiegelbild des Frühjahrs gewesen. Die Schonfrist endet damit aber: „Ich hoffe, dass sich die Medaille in den kommenden beiden Spielen in die richtige Richtung wendet.“ Am Mittwoch und Samstag geht es gegen Wacker Innsbruck oder Austria Klagenfurt. Die Entscheidung darüber fällt am Sonntag.