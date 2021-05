Diese Bayern-Legende ist kein Nagelsmann-Fan

Gerland-Ausbootung

Die Ausbootung Gerlands gefällt der früheren Legende im Tor der Bayern noch weniger. Dem Entdecker von Alaba, Müller und Schweinsteiger wurde Unrecht getan, meint Maier. „Was man mit Hermann Gerland gemacht hat, ist ein Hammer. Er hat für den FC Bayern alles getan, was nur möglich war und was in seiner Kraft stand. Er hat den Nachwuchs gefördert und jahrelang bei den Profis sein Bestes gegeben. Im Verein wurden so viele neue Jobs geschaffen, aber dass man für so einen Mann keinen Posten findet, ist unverständlich.“