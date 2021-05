Häuser aus Kärnten zählen zu den schönsten Europas

Europas größtes Immobilien-Magazin „Bellevue“ kürte die schönsten Traumhäuser. Dabei konnte der Kärntner Holzbau-Spezialist GRIFFNER gleich in zwei Kategorien punkten. So gab es Silber für das „Doppelpult“ in der Kategorie Plus-Energiehaus und für ein frei geplantes Premiumhaus.