Führt FIFA Gespräche mit Super-League-Gründern?

Der Fußball-Weltverband FIFA verweist in der Debatte um eine angebliche Beteiligung an der Gründung der Super League auf frühere Stellungnahmen seines Präsidenten Gianni Infantino. Der Schweizer hatte Ende April beim UEFA-Kongress im Zuge des Eklats im europäischen Fußball gesagt, die FIFA lehne den Wettbewerb entschieden ab. Einem Bericht der „New York Times“ zufolge soll die FIFA in den vergangenen Monaten an Gesprächen mit den Super-League-Gründern beteiligt gewesen sein.