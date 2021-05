In den Nockbergen: 5000 Haushalte ohne Strom

5000 Haushalte in Radenthein, Patergassen, Bad Kleinkirchheim, auf der Hochrindl und Turrach waren Donnerstagvormittag kurzzeitig ohne Strom. „Es gibt eine Störung bei einer Zuleitung“, so Robert Schmaranz, von Kärnten Netz. „Am Problem wird bereits gearbeitet.“ Mittlerweile sind nur noch 100 Haushalte vom Stromausfall betroffen - und zwar in Radenthein.