„Beosound Explore“: Lautsprecher „für Abenteuer“

Mit dem „Beosound Explore“ hat der dänische Hersteller Bang & Olufsen am Donnerstag einen robusten und widerstandsfähigen Bluetooth-Lautsprecher „für Abenteuer“ vorgestellt. Der wahlweise in den Farben Grau, Grün und Anthrazit erhältliche Speaker wiegt 631 Gramm, ist nach IP67-Zertifizierung staub- und spritzwassergeschützt und besitzt eine kratzfeste Oberfläche aus eloxiertem Aluminium. Dank eines integrierten Karabinerhakens soll er sich bequem an Rucksack & Co. befestigen lassen. Für Rundumklang sorgen zwei 1,8 Zoll große Treiber und zwei jeweils 30 Watt starke Digitalverstärker. Die Laufzeit beträgt laut Hersteller bei „normaler Hörlautstärke“ bis zu 27 Stunden. Der „Beosound Explore“ ist ab sofort erhältlich. Der Preis: 199 Euro.