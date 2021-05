„Ich wäre für das Unterrichtsfach: Der Mensch“

„Krone“: Was unsere Leser ganz besonders interessiert, ist, wie es mit der Pflegereform vorangeht.

Dr. Wolfgang Mückstein: Ich schaue mir den Prozess gerade sehr genau an und glaube, dass es hier sicher einen Sinn macht, eine „Zielsteuerung Pflege“ zu etablieren, wo man alle Verantwortlichen zusammen an einen Tisch holt. Das ist ja auch länderabhängig. Zur Unterstützung von zu Pflegenden und pflegenden Angehörigen gibt es bereits fertige Pläne. Allerdings fehlen uns in Österreich 1000 Ausbildner in diesem Bereich, und wir benötigen 100.000 Pflegekräfte bis 2030 - das sind zwei Züge, die aufeinander zufahren! Es hat mit dem vorherrschenden Berufsbild zu tun, mit der Bezahlung - hier kann ich mir z. B. bezahlte Praktika vorstellen, wie es das im Medizinstudium gibt. Freundliches Schulterklopfen ist gut, aber reicht nicht. Die Leistung muss sich auch in der Bezahlung niederschlagen.