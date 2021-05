Nur die Titelfeier fällt sicher aus

Eben in Wels wartet in der “Vogelweide“ am Donnerstag mit Europacup-Viertelfinalist Wr. Neustadt der zweitgrößte Brocken. “Sie haben mit Konecny den Ersten der Rangliste“, weiß der UTTC-Boss. Er schätzt: “Die Chancen stehen 50:50.“ Seit dem Aufstieg vor zwei Jahren gab’s im Direktduell zwei Pleiten, daheim jeweils zwei Remis. “Dabei haben wir aber nur einmal in Bestbesetzung gespielt", gibt Höllbacher zu bedenken.