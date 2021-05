So kehrt Wien ins (fast) normale Leben zurück

Prater und Freizeit

Am Mittwoch startet der Prater in seine 255. Saison: Wie in der Gastronomie werden auch bei den Fahrgeschäften negative Tests, Impfzertifikate oder der Nachweis einer überstandenen Corona-Erkrankung verlangt. „Es ist eine freiwillige Maßnahme der Unternehmer“, erklärt Praterverbands-Präsident Stefan Sittler-Koidl. Wer keinen Nachweis hat, für den stehen zwei Teststationen bereit. Im Freien gelten zwei Meter Abstand, in den Innenräumen eine Maskenpflicht. Der Sicherheitsdienst hat ein Auge auf Einhaltung der Regeln. Am 19. Mai öffnet auch der Böhmische Prater in Favoriten. „Bei uns gelten die gleichen Regeln“, so Unternehmer Ernst Hrabalek.