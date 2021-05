Airport erwacht nun langsam aus der Covid-Starre

Wochenlang blieben am Salzburg Airport pandemiebedingt die großen Passagiermaschinen aus. Nun wird der Flugplan wieder dichter: Der Flughafen und sein größter und wichtigster Partner, der Touristikkonzern TUI, starten ab Anfang Juni durch – exakt 22 Flüge wöchentlich in Richtung Süden stehen am Programm.