Grazer Ordnungshüter auf Tierschutz-Streife

Wie kann man so etwas nur tun? Vergiftete Fleischstücke auslegen, um Hunde zu töten. Nachdem sich in der steirischen Landeshauptstadt die Giftköderfunde zuletzt wieder gehäuft haben (siehe unten), wurden Maßnahmen ergriffen. Seit Kurzem ist eine Tierschutz-Streife im Einsatz. „Wir sind damit Vorreiter in Österreich“, sagt Vizebürgermeister Mario Eustacchio stolz.