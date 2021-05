„Fürchterlich! Frau und Töchter in großer Sorge“

„Frau und Töchter machen sich große Sorgen“

Der Oberösterreicher erzählt im Gespräch mit der „Krone“: „In der Nacht auf Sonntag hat es mich zum Beispiel um 0.10 Uhr aus dem Schlaf gerissen, dann hetzt du voller Adrenalin in den Schutzraum der Etage, sitzt dort zwischen Fahrrädern, Sesseln, Bänken und Matratzen mit anderen Menschen zusammen. Kinder schauen dich mit großen Augen an. Das ist für mich mental sehr schwierig. Ich nehme das als bedrohlich und gefährlich wahr.“ Bis jetzt gab es in unmittelbarer Nähe noch keinen Raketeneinschlag: „Aber in der Nähe des Verbandssitzes ist ein Mann in seiner Wohnung gestorben.“ Ruttensteiners Ehefrau Ines und die Töchter Lisa und Carmen machen sich verständlicherweise große Sorgen. Willi arbeitet aktuell nur im Homeoffice, geht kaum raus: „Ich jogge höchstens ein wenig, bleibe aber nahe zum Haus.“