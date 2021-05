Barca-Ass posiert nackt mit Champions-League-Pokal

Jetzt haben sie es ja doch noch geschafft - der Champions-League-Gewinner 2020/21 heißt FC Barcelona! Wobei: Bedanken braucht man sich in Katalonien nicht bei Lionel Messi, Antoine Griezmann und Co., vielmehr gebühren Lob und Jubel den Barca-Damen! Denn mit dem 4:0 im Finale gegen den FC Chelsea waren sie es, die den Titel einsacken konnten - und danach auch wussten, wie man so etwas zu feiern hat …