Autofahrerin überrollte Beine eines Bikers

Bei einem Verkehrsunfall in Thalgau (Salzburger Flachgau) ist am Sonntag ein Motorradfahrer von einem Auto an den Beinen überrollt und schwer verletzt worden. Der 51-Jährige hatte bei einem verkehrsbedingten Bremsmanöver die Kontrolle über sein Motorrad verloren. Das Vorderrad rutschte weg, der Flachgauer wurde weggeschleudert und landete genau auf der Gegenfahrbahn. Eine 55-jährige Autofahrerin konnte nicht mehr ausweichen und überrollte den Mann an den Beinen, berichtete die Polizei