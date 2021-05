Studenten fordern Geld für Pflege-Praktikum

1900 Stunden in Kliniken oder Seniorenheimen, dazu kommen 400 Stunden Praxisunterricht. Studenten im Pflege- oder Sozialbereich werden in ihrem Praktikum zwar oft als vollwertige Arbeitskräfte eingesetzt, eine Entlohnung erhalten sie jedoch nur in den seltensten Fällen. „Viele von uns steigen sogar mit einem Minus aus dem Praktikum aus, da sie Fahrtkosten und Mittagessen oft selbst bezahlen müssen“, erklärt Stefan Uray, Vertreter des Studiums „Gesundheit und Krankenpflege“.