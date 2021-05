Messerattacke auf Stiefvater: Zeugen bewiesen Mut

Kurz nach 20 Uhr waren Stiefvater und Stiefsohn in der Kasernenstraße, dort reiht sich eine Garage an die nächste, Bastler schrauben dort an ihren Bikes und Autos, heftig in Streit geraten. Der 19-Jährige zückte plötzlich ein Messer und stach wutentbrannt mehrfach zu. Danach rannte er davon.