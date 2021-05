16-Jährige biss Wiener Polizist in den Unterarm

Polizeieinsatz in der Nacht auf Samstag am Wiener Karlsplatz: Eine Jugendliche war der U-Bahn-Station verwiesen worden und in der Folge auf zwei Wiener-Linien-Mitarbeiter losgegangen. Als sie zur Polizeiinspektion gebracht wurde, biss die 16-Jährige einem Polizisten auch noch in den Unterarm.