Thiem schlägt nächste Woche in Lyon auf

Der Tennis-Weltranglistenvierte Dominic Thiem hat sich nach seiner Achtelfinal-Niederlage beim ATP-Masters-1000 in Rom zu einem Antreten kommende Woche in Lyon entschlossen. Der Niederösterreicher, der dieses Turnier 2018 gewann, nimmt eine Wildcard in Anspruch, wie die Organisatoren twitterten.