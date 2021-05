Primärversorgung: Noch kein Ärztezentrum in Tirol

Sie heißen Primärversorgungseinheiten (PVEs) und sollen die Gesundheitsversorgung in Zukunft sichern - vor allem am Land. 76 sind in Österreich geplant, sechs in Tirol. Das Problem: In Tirol ist immer noch kein einziges umgesetzt. Andere Bundesländer sind weiter. Was die PVEs bringen, zeigt das Beispiel Oberösterreich.