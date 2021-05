Israels Bodentruppen dringen in Gazastreifen vor

Neue Eskalation im Nahost-Konflikt: Israels Bodentruppen sind am Donnerstagabend in den Gazastreifen vorgedrungen. Zuvor hatte Israel nach tagelangem Raketenbeschuss (Videobericht oben) aus dem Palästinensergebiet heraus zusätzliche Truppen an die Grenze verlegt. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu stimmte die Bürger des Landes auf einen längeren Einsatz im Gazastreifen ein. In mehreren israelischen Städten gab es Auseinandersetzungen zwischen jüdischen und arabischen Bewohnern.