Sebastian Kurz erhält „Freiheitspreis der Medien“

Bundeskanzler Sebastian Kurz hat am Dienstag im Zuge des Ludwig-Erhard-Gipfels in München den „Freiheitspreis der Medien“ erhalten. Kurz habe sich in seiner politischen Laufbahn „immer wieder als Brückenbauer erwiesen“, hieß es dort. Der Kanzler - zuletzt eher mit Kritik als mit Lob konfrontiert - bedankte sich sichtlich erfreut für die „überfreundlichen Worte“ (im Stream oben ca. fünf Stunden nach vorne springen). Die Laudatio hielt der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis.