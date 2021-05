Golf: Olympia-Stress nach verspätetem Tour-Start

Bis dahin stehen derzeit lediglich fünf Events der Ladies European Tour (LET) auf dem Programm. Vor einem Jahr wäre Schober neben Wolf für die Sommerspiele qualifiziert gewesen, womit Österreich neben zwei Männern auch zwei Frauen am Start gehabt hätte. Dann wurde Olympia wegen Corona um ein Jahr verschoben. Die zur Untätigkeit verurteilte Schober ist im Ranking mittlerweile deutlich zurückgefallen. Bernd Wiesberger und Matthias Schwab spielen diese Woche beim British Masters in England indirekt auch um die US Open, für Olympia hat Wiesberger aber schon abgesagt. Daher soll Sepp Straka neben Schwab zu den Spielen.