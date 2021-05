Steirischer Staatsmeister ist am Weg zu Olympia

Quarantäne statt Training

Doch das Turnier in Italien hatte auch weniger erfreuliche Momente: Das Pferd einer Französin wurde positiv auf Herpes getestet. „Die ganze Stallgasse ist sofort getestet worden, zum Glück waren alle negativ“, so Bacher. Die österreichischen Reiter haben jedoch sofort Maßnahmen unternommen und die Causa mit Tierärzten abgeklärt. Jedes Pferd, das beim Turnier dabei war, wurde in separaten Stallungen unter Quarantäne gestellt - so auch Fidertraum, den er seit knapp acht Jahren reitet. „Dort sind sie zwei Wochen und werden auch getestet. Es schaut gut aus, dass alle gesund sind“, ist der amtierende Staatsmeister erleichtert.