Mateo Barac: Spielsperre nach böser Tätlichkeit

Somit müssen die Hütteldorfer sowohl am Mittwochabend (20.30 Uhr) beim Gastspiel in Salzburg als auch am Sonntag in Graz (17 Uhr) ohne den 26-jährigen Kroaten auskommen. Erst am 22. Mai im Heimspiel gegen den LASK darf Barac wieder mitwirken.