Digitaler Euro ist nicht nur Sache der Notenbank

Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB) verwies in der Fragerunde auf öffentliche Konsultationen der Notenbank zu den Ansichten der Bürger in Europa. „Sie sind sehr interessiert. Sie wollen das“, sagte Lagarde. Die Viruspandemie habe den Prozess noch beschleunigt. Rund 50 Prozent der Europäer sagten, sie möchten digital zahlen, sie würden gerne so ein Mittel nutzen, sagte die Notenbankchefin.