Muslimische Wallfahrt Hadsch im „Corona-Modus“

Wie schon im letzten Jahr (siehe auch Video oben) findet die muslimische Wallfahrt Hadsch in Saudi-Arabien auch 2021 unter strengen Auflagen statt. Es werde in Mekka ein „sicheres Umfeld“ geschaffen, um die Gesundheit der Pilger zu schützen, kündigte das zuständige Ministerium an. Dieses Jahr beginnt der Hadsch am 17. Juli und endet am 22. Juli.