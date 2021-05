Namen-Roulette in Wien, aber kein Zirkus bei Rapid

Indes ist das Interesse an Lieferings Alexander Prass abgeflaut. Das Namen-Roulette ist also bereits im vollen Gang. Was Barisic entspannt sieht: „Mir werden so viele Spieler angeboten. Aber momentan ist der Transfermarkt sehr überschaubar.“ Ach ja, für Ercan Kara - medial oft heiß gehandelt - soll es bislang noch keine Anfrage geben. Klubs und Kicker spielen auf Zeit. Das wird noch dauern …