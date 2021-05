Buchsbaumzünsler macht Hobbygärtnern zu schaffen

Die gierigen Larven des Zünslers können nicht genug von den Blättern der Buchsbäume bekommen. Die Gehölze werden komplett leer gefressen. Die Pflanzen sterben ab. Wenn die Raupen des Schmetterlings entdeckt werden, ist es oft schon zu spät, um rechtzeitig reagieren zu können. Denn die Raupen befinden sich zunächst noch sehr tief in der Pflanze. Die Schmetterlingsweibchen legen hier geschützt an den Blattunterseiten ihre Eier ab. Übrigens bevorzugt sie nicht befallene Pflanzen, um ihre Eier dort abzulegen, was zur schnellen Ausbreitung des Befalls führt. Eine Bekämpfung der Zünsler ist sehr aufwändig und es erfordert eine laufende Kontrolle der Pflanzen.