Thomas Schaffer: „Klinge wie der Terminator“

Er blieb nach dem Anruf, der „die Last von den Schultern fallen ließ“, wie mit dem Klub vereinbart still, posaunte nichts hinaus - da gratulierte ihm eine österreichische Freundin aus gemeinsamen Schulzeiten bereits per Handy zur Verpflichtung! Als Thomas Schaffer vor wenigen Tagen als Free Agent von den Chicago Bears verpflichtet wurde, verbreitete sich die frohe NFL-Kunde auch wie ein Lauffeuer in seiner rot-weiß-roten Heimat. Diese will der 24-Jährige als erster Nicht-Kicker in der stärksten Football-Liga der Welt „stolz“ machen. Weshalb der D-Liner in den Staaten gerne erzählt, „dass ich aus dem schönsten Land der Welt komme. Ich bin im Herzen noch immer Wiener.“ Unüberhörbar für die „Amis“. „Sie sagen, ich klinge wie aus einem Terminator-Film. Dann erkläre ich, dass meine Oma auch aus der Steiermark kommt“, stören das 136-Kilo-Bröckerl die „Arnie“-Vergleiche überhaupt nicht.