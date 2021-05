Jetzt fix: Ganz Wien wird zur Parkpickerlzone

Am 1. Juli 1993 führte die City als erster Bezirk das Parkpickerl ein. Bis heute kamen weitere 18 Bezirke dazu. Da die Regelung nicht überall flächendeckend gilt, ist ein wahrer „Fleckerlteppich“ entstanden. Zugleich kam es immer wieder zu Verdrängungseffekten - so wie jüngst in Simmering.