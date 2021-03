SpaceX-Rakete soll noch vor 2030 auf Mars landen

Deutlich früher als 2030 will das private US-Raumfahrtunternehmen SpaceX von Tesla-Gründer Elon Musk seine Schwerlastrakete „Starship“ auf dem Mars landen. Das teilte der Milliardär am Dienstag via Twitter mit. Ein erster Orbitalflug um den Roten Planeten sei bereits für Ende des heurigen Jahres vorgesehen, schrieb Musk.