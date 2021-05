Italien öffnet ab Mitte Mai für Touristen

Italien wird ab Mitte Mai wieder für Touristen öffnen. Dann werde der Grüne Pass seines Landes bereitstehen, sagte Ministerpräsident Mario Draghi am Dienstag nach einem Treffen der G20-Tourismusminister. „Touristen können den italienischen Pass ab Mitte Mai bekommen“, kündigt er an. Und fügte hinzu: „Die Zeit ist also gekommen, Ihren Urlaub in Italien zu buchen.“