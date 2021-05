In Bergheimer Firma eingebrochen

In eine Firma in Bergheim eingebrochen sind unbekannte Täter in der Nacht auf Dienstag. Sie schlugen ein Fenster ein und verschafften sich so Zugang. Anschließend durchwühlten sie Buroräume und beschädigten Einrichtungsgegenstände. Sie konnten anschließend unerkannt flüchten, die Höhe des verursachten Schadens ist noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.