Zum Muttertag kommt der Sommer nach Österreich

Donnerstag vorwiegend trocken, Regen am Freitag

Trockener geht es am Donnerstag durch den Tag, Schauer werden am ehesten im Süden des Landes erwartet. Ein paar Sonnenstrahlen erhaschen kann man mitunter an der Alpennordseite und im Nordosten. Mit Werten zwischen acht und 17 Grad bleiben die Temperaturen allerdings eher verhalten. In der Nacht auf Freitag folgt laut Prognose bereits das nächste Tief, das verbreitet im Tagesverlauf für Regen sorgt.