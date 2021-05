Jaguar und Wohnmobil: Gestohlene Wagen auf Reisen

Weitere Festnahme nur Tage später

Nur einige Tage später, rund 300 Kilometer weiter südlich an der ungarisch-rumänischen Grenze in Csengersima, versuchte ein weiterer Fahrzeughehler sein Glück: Der Rumäne hoffte, dass der in Österreich gestohlene Jaguar auf dem Autotransporter, versteckt inmitten von acht legalen Wagen, nicht auffallen würde. Mit der Gründlichkeit der Grenzbeamten hatte er wohl nicht gerechnet. Haft!