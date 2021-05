Ist der Abbruch der Unterhaus-Saison gerecht?

„Trifft uns ins Mark“

Denn in der 2. West sind zwar noch Herbst-Spiele ausständig, Leader Waldzell als Erster darf nicht rauf, obwohl man uneinholbar ist. Dieses Szenario gilt auch für Gramastetten, Windischgarsten und Neumarkt/M. Trotzdem wird diesen Klubs der Titel samt Aufstieg verweigert. „Das trifft uns ins Mark, ist alles sinnlos“, sagt Waldzells Obmann Stefan Lang, der zuletzt mit einem Brief an den OÖ-Verband samt Unterstützung von 22 weiteren Vereinen auf ein Umdenken gehofft hatte.