Trachtenhersteller H. Moser Bekleidung insolvent

Der gleichnamige Trachtenhändler Moser, der drei Geschäfte in Salzburg und Eugendorf betreibt, betonte in einer Aussendung, nicht von der Insolvenz betroffen zu sein. „Wir haben vor zwei Jahren die h.moser Bekleidungs Ges.m.b.H. verkauft“, erklärte Hans Peter Moser gegenüber der APA. H. Moser sei seither einer von vielen Produzenten für den Trachtenhändler. „Sowohl das Sortiment also auch die Preise werden gleich bleiben und sich durch die neue Situation nicht verändern“, so Moser.