Nackt-Jubel! Volleyballerin hat‘s erneut getan

Großer Jubel beim Frauen-Volleyball-Team von Conegliano: Der Klub aus Italien schlug im Endspiel den vierfachen Titelträger Istanbul in einem dramatischen Spiel 3:2 und setzte sich damit zum ersten Mal die Krone in der Champions League auf. Eine Spielerin sorgte danach mit ihrem fast schon traditionellen Nackt-Jubel in den sozialen Medien für Aufsehen.