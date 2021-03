Pflege-Experte: „Brauchen nicht nur mehr Personal“

In den vergangenen beiden Jahren wurde viel getan, das hätte aber schon vor 20 Jahren passieren müssen. Ich halte Konzepte wie die Caritas-Pflegeschule mit Matura in Gaming für absolut geeignet. Es braucht aber nicht nur mehr Personal, sondern auch bessere, digitale Versorgungskonzepte. Wenn ein Roboterarm zum Beispiel Patienten aufheben könnte, ruiniert sich keine Pflegekraft mehr den Rücken. Da ist man zum Glück in Niederösterreich derzeit auch dahinter.