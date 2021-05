Paris mit geglückter Generalprobe vor CL-Kracher

Paris Saint-Germain hat vor dem Rückspiel im Halbfinale der Champions League die Pflichtaufgabe in der heimischen Fußball-Liga erledigt und die Meisterchance gewahrt. Frankreichs Ligakrösus setzte sich am Samstag mit 2:1 gegen RC Lens durch und übernahm vorerst die Tabellenführung. OSC Lille hatte am Abend (21.00 Uhr) die Chance, sich in der Partie gegen OGC Nizza die Spitzenposition zurückzuholen.