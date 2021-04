Millionensuche rund um Pucher und Commerzialbank

In dessen Keller bzw. tief unter der Rasenheizung liegen nach dem Bilanzskandal der Commerzialbank aber nach wie vor etliche „Leichen“ versteckt, die nach und nach ans Tageslicht gelangen. So hat Klub- und Bankchef Martin Pucher bei der Einvernahme durch die SOKO Commerz angegeben, dass vier Spieler und ein ehemaliger Trainer zwischen 2004 und 2013 von ihm Schwarzgeldzahlungen in der Höhe zwischen 30.000 und 130.000 Euro erhalten haben. Puchers Anwalt Norbert Wess wollte sich gestern auf Anfrage der „Krone“, ob noch an weitere Spieler Schwarzgeld geflossen ist, nicht äußern.