Pucher: Fünf Ex-Mattersburger bekamen Schwarzgeld

Brutto für netto auf die Hand

Das Geld wurde jeweils in Bar übergeben. Woher er die Mittel entnommen hatte, konnte Pucher laut eigenen Angaben nicht mehr sagen. „Wahrscheinlich aus der Commerzialbank.“ Die Malversationen dort sind im Burgenland Gegenstand eines Untersuchungsausschusses. Grob geschätzt will Pucher, einst auch Präsident der Fußball-Bundesliga, 40 Millionen Euro illegal aus der Bank entnommen und dem in Konkurs gegangenen SV Mattersburg zukommen haben lassen.