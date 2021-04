Motorradfahrer (17) bei Crash mit Lkw verletzt

Folgenschwerer Unfall am Donnerstagmorgen in Schwaz! Ein einheimischer Motorradlenker (17) überholte einen Lkw, der gerade in ein Firmengelände einbiegen wollte. Trotz eines Ausweichmanövers des 42-jährigen Lkw-Fahrers kam es zur Kollision. Der 17-Jährige wurde dabei schwer verletzt.