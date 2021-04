Spektakuläre Schneeräumung der Großglockner Straße

Hubert Fellner ist seit 1993 dabei und kennt sein Arbeitsgerät, den Rotationspflug „Oscar“, Baujahr 1960, in und auswendig. „Man braucht viel Gespür, um den Metallklotz zu steuern“, so Hubert zur „Krone in rund 2500 Meter Seehöhe. Seit drei Wochen graben sich die Rotationspflüge in Richtung Hochtor.