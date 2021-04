„Gold der Erzbischöfe“ Salzburgs in Graz zu Gast

Normalerweise im Salzburger Bankhaus aufbewahrt

Die Sammlung Spängler ist normalerweise im Salzburger Bankhaus aufbewahrt, „wie ein Notgroschen“, sagte Heinrich Spängler, Aufsichtsratsvorsitzender des Bankhauses, ohne eine Miene zu verziehen. In der Steiermark sind sie zum ersten Mal zu sehen, zuvor waren sie Teile von Ausstellungen in Linz, im KHM in Wien und in Salzburg. Laut Spängler sei man in Graz seit 2017 mit einer Filiale vertreten. Damit knüpfe man an alte Beziehungen an: Einer der Vorfahren, der Salzburger Tuch- und Seidenhändler Franz Anton Spängler (1705-1784), hatte in Graz eine Niederlassung.