Nehammer am Balkan: „Das ist auch unsere Grenze“

Die 26-Jährige gehört zum Kontingent österreichischer Polizisten, die Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) bei seiner Balkanreise besuchte. Wie auch in Nordmazedonien helfen in Serbien mehrere österreichische Polizisten beim Grenzschutz. „Denn diese Grenze“, sagt Nehammer, „ist auch unsere Grenze“. Denselben Satz hörte am Vortag in Skopje auch der dortige Innenminister.