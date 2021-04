Traumtor: Benzema stellt Rekord von Legende ein

In der 30. Minute zeigte Karim Benzema einmal mehr, warum er in dieser Saison die Lebensversicherung von Real Madrid ist: Nach einem Eckball kommt der Ball ins Zentrum, wo sich der Franzose den Ball mit dem Kopf vorlegt und aus der Luft im Fallen und in der Drehung unter die Latte schmettert. Damit erzielte er in seinem 128. Champions-League-Spiel sein insgesamt 71. Tor. 12 Treffer gelangen ihm für Olympique Lyon, die restlichen 59 Mal netzte er für Real Madrid.