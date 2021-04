Nagelsmann: Mit Bayern-Job „Lebenstraum erfüllt“!

Für Nagelsmann, der im Sommer 2019 für fünf Millionen Euro von Hoffenheim nach Leipzig gewechselt war, ist es so oder so eine große Ehre, nun beim FC Bayern gelandet zu sein. Der Bayer, der am 23. Juli 1987 in Landsberg am Lech geboren wurde, war als Kind und Jugendlicher Bayern-Fan und sagte einmal in einem Interview: „Der FC Bayern spielt in meinen Träumen schon eine etwas größere Rolle.“