Türkei: Touristen von hartem Lockdown ausgenommen

Die Türkei geht ab Donnerstag in einen knapp dreiwöchigen harten Lockdown - Touristen aber sind von Ausgangsbeschränkungen ausgenommen. Diese waren bereits zuvor von Ausgangsbeschränkungen am Wochenende nicht betroffen. Das Land kämpft mit hohen Corona-Fallzahlen. Am Montag lag die offizielle Zahl der Neuinfektionen bei rund 37.000 Fällen, vor knapp zwei Wochen wurden täglich mehr als 60.000 Fälle gemeldet.